Ludovica Mascheroni festeggia 20 anni di artigianalità ed eccellenza

Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, celebra il suo ventesimo anniversario

Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, celebra il suo ventesimo anniversario. Il brand, fondato a Mariano Comense nel 2006, taglia il prestigioso traguardo dei vent’anni di attività nel nome dell’alta artigianalità squisitamente italiana, dell’elevata qualità sia dei materiali selezionati che delle lavorazioni, e dell’estrema cura dei dettagli, divenendo sigillo di uno stile e di un’eleganza senza tempo.

I festeggiamenti ufficiali, avranno luogo a Milano in occasione della Design Week 2026, quando il brand presenterà nel suo flagship store nel cuore del Quadrilatero un percorso espositivo e immersivo: un racconto dei momenti fondamentali dell’azienda e una celebrazione del lavoro artigianale che, sin dalla sua fondazione, contraddistingue l’essenza di Ludovica Mascheroni.

Sempre in occasione della Design Week, l’azienda svelerà due nuovi prodotti celebrativi che rappresentano la summa del saper fare e dell’alta maestria del marchio: una boiserie artistica, con tutti i materiali iconici dell’azienda, dalle diverse tipologie di pelle alle preziose essenze lignee, e un sofà che reinterpreta in chiave contemporanea i disegni d’archivio del marchio.

Una grande festa, in Via Gesù 13 a Milano, da commemorare insieme al pubblico della più importante fiera del mobile, estimatori e amici del brand, in cui non mancherà anche una veste in chiave celebrativa della nuova linea dolci.

«Vent’anni sono un traguardo importante – sottolineano Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, proprietari e fondatori di Ludovica Mascheroni – che ci chiama a valutare con orgoglio ciò che abbiamo costruito e, allo stesso tempo, a guardare al futuro con curiosità e desiderio di nuove sfide, anche grazie al coinvolgimento delle nuove generazioni e, in particolare, dei nostri figli, senza mai dimenticare le nostre radici».

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM MEDA: Via Cadorna 21, Meda (Monza Brianza)

www.ludovicamascheroni.it