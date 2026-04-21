“L’angelo dei muri” di Lorenzo Bianchini stasera su Rai 5: la trama

Stasera su Rai 5 in seconda serata L’angelo dei muri di Lorenzo Bianchini. Un thriller soprannaturale che esplora la natura artigianale del cinema
A Trieste, l’anziano Pietro riceve lo sfratto ma rifiuta di lasciare l’appartamento. Decide così di nascondersi dietro un muro costruito in casa, vivendo in segreto. Ma l’arrivo improvviso di una madre disperata con la sua bambina ipovedente sconvolgerà quella misteriosa convivenza. E’ la trama del film “L’angelo dei muri” di Lorenzo Bianchini in onda martedì 21 aprile 2026 alle 23:00 su Rai 5. Nel cast: Pierre Richard, Iva Krajnc, Gioia Heinz, Arthur Defays, Paolo Fagiolo.