Il film “Poker Face” con Russell Crowe su Rai 4: la trama

Russell Crowe interpreta il miliardario nel settore digitale/tecnologico e giocatore d’azzardo Jake Foley nel film “Poker Face” stasera su Rai 4: la trama

“Poker Face” in onda martedì 21 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4, secondo film con Russell Crowe alla regia, racconta la storia di Jake Foley, un miliardario che ha ottenuto le sue prime ricchezze con i software per il gioco del poker.

Averi che si sono moltiplicati dopo che i meccanismi che guidavano tali software sono stati riadattati per l’industria degli armamenti. La pellicola si concentra su una serata che Jake trascorre con i suoi amici d’infanzia, che si trasformerà in una sorta di showdown esistenziale in cui ognuno metterà sul piatto non soltanto le fiche di una partita di poker milionaria, ma anche i propri segreti e le proprie verità nascoste.

È proprio durante questa surreale serata che una squadra di ladri che si introduce nella villa di Jake per trafugare le sue opere d’arte, trasformando il gioco in lotta per la sopravvivenza.