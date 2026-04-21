Grande Fratello, scontro per la vittoria tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Resiste a 9,00 il ballerino Raimondo Todaro

Due regine per una sola corona. Due abili giocatrici con un rapporto molto teso all’interno della Casa, che si stanno scontrando puntata dopo puntata.

Stiamo parlando di Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che si sono giocate il primo posto in finale fino all’ultimo voto, per una partita tutt’altra che chiusa seconda i boomaker. In quota – si legge su Agipronews – comanda la vittoria della Elia, offerta a 2,00 su Sisal e William Hill, su quella dell’ex parlamentare ora scesa a 3,00, quota crollata rispetto il 26,00 iniziale.

Resiste a 9,00 il ballerino Raimondo Todaro, mentre si impenna a 12,00 la vittoria di Adriana Volpe, la favorita dopo le prime settimane. Non lontano da lei un quartetto formato da Renato Biancardi, Marco Berry, Paola Caruso e Francesca Manzini, tutti a 16,00, mentre chiudono la lavagna Raul Dumitras e Lucia Ilardo rispettivamente a 25 e 50 volte la posta.