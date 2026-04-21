Giornata della Terra: per Unicef, nel mondo, la metà dei bambini esposta a shock climatici e ambientali

Lanciata la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni

In occasione della Giornata della Terra (domani), l’UNICEF ricorda che a livello globale, quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambine, bambini e adolescenti è esposta a una combinazione pericolosa di shock climatici e ambientali, mentre circa un miliardo vive in contesti ad alto rischio e lancia la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” per promuovere la partecipazione attiva dei giovani fra i 14 e i 19 anni.

“La crisi climatica colpisce in modo particolare le nuove generazioni, non solo sul piano ambientale ma anche su quello emotivo. Secondo gli ultimi dati Istat il 67,9% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni è preoccupato per il cambiamento climatico, mentre cresce il fenomeno dell’ecoansia, che incide sul benessere psicologico e sulle scelte di vita. Secondo i dati di un sondaggio dell’UNICEF Italia e Youtrend del 2025: il 24% degli italiani ha sentito parlare di ecoansia e il 22% indica che la propria esperienza personale è molto o abbastanza compatibile con l’ecoansia” – ha dichiarato Nicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia. “Promuovere la partecipazione dei più giovani è una priorità per UNICEF Italia, che sottolinea l’importanza di coinvolgerli nei processi decisionali e nelle azioni per il clima. In un contesto in cui il cambiamento climatico incide sempre più anche sul benessere psicologico, è fondamentale riconoscere e valorizzare il loro punto di vista, offrendo spazi di espressione e ascolto.”

Concorso fotografico

Il concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” è promosso dall’UNICEF Italia per dare voce a bambine, bambini e adolescenti sul tema della crisi climatica e dei diritti dell’infanzia e offrire loro uno spazio per esprimere idee, emozioni e proposte, trasformando la preoccupazione in consapevolezza e azione. L’iniziativa invita i più giovani a raccontare, attraverso la fotografia, il proprio sguardo sugli effetti del cambiamento climatico, sulle sfide del presente e sulle speranze per il futuro.

Lo scorso anno diversi ragazzi e ragazze hanno partecipato al concorso fotografico. Le fotografie inviate dimostrano quanto le nuove generazioni siano consapevoli e protagoniste del cambiamento. A questo link è possibile vedere le foto vincitrici e quelle selezionate per l’edizione 2025.

È possibile iscriversi tramite il form online e rispondere alla mail ricevuta inviando a fino a 3 fotografie originali aggiungendo un titolo e una breve didascalia. La partecipazione è gratuita. Per approfondire, consultare il regolamento e partecipare al concorso entro il 30 novembre 2026, è possibile visitare il sito ufficiale: https://www.unicef.it/scatto-clima

Il concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” viene realizzato nell’ambito della campagna dell’UNICEF Italia Cambiamo ARIA su cambiamenti climatici e diritti delle giovani generazioni: partecipa al quiz e scopri quanto sei sostenibile su www.misurailtuoimpatto.unicef.it“.