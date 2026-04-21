Flussi snelli e veloci: Furious scelta da TWOW per rivoluzionare la gestione in agenzia

TWOW, agenzia italiana di marketing integrato, ha deciso di affidarsi a Furious, realtà internazionale che ha sviluppato un innovativo ERP all-in-one potenziato dall’Intelligenza Artificiale

Furious , azienda internazionale che ha sviluppato l’ERP all-in-one specifico per agenzie creative, di comunicazione e società di consulenza, è stata scelta da TWOW , agenzia di marketing integrato che unisce ricerca, strategia e leadership, per ottimizzare l’intero flusso dei processi aziendali.

La collaborazione, avviata a metà 2025 e arrivata al completo go-live a inizio 2026, ha consentito a TWOW di sostituire tutti i software gestionali precedentemente in uso con un unico sistema. L’esigenza principale dell’agenzia era infatti quella di superare un modello frammentato:gli strumenti precedenti si limitavano principalmente alla data visualization e non erano adottati in maniera uniforme dal team operativo. Molte attività fondamentali come la creazione dei preventivi, venivano gestite esternamente tramite documenti condivisi e il tracciamento delle ore non era strutturalmente integrato in una visione di pianificazione complessiva.

L’implementazione di Furious ha ridisegnato i flussi di lavoro, creando una fluidità di processo end-to-end. Per il dipartimento commerciale, l’integrazione si è tradotta nell’adozione di un CRM unico, dotato di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la sintesi automatica e l’organizzazione dei lead. Il nuovo sistema permette di calcolare i margini in modo automatico già in fase di pre-sale e garantire un passaggio rapido verso un utilizzo diffuso e strutturato dell’ERP in tutta l’azienda.

Dal lato Operations, i Project Manager e i team di produzione dispongono ora di un planning avanzato per la gestione del carico delle risorse. Furious mappa infatti le allocazioni multiple, inviando alert in caso di sovrapposizioni e confrontando in tempo reale il carico effettivo con le previsioni commerciali. Il risultato è un risparmio di giornate intere prima dedicate alla riconciliazione manuale di tempi e progetti alla fine del mese, e una visione immediata del rapporto tra il costo orario delle risorse e il valore erogato al cliente.

La Direzione, infine, beneficia di un sistema di forecast operativo su produzione e fatturato aggiornato in tempo reale. L’introduzione di dashboard predittive permette non solo di monitorare i margini di progetto e l’impiego effettivo del team, ma anche di anticipare i picchi produttivi in arrivo e definire KPI misurabili per le singole Business Unit. L’introduzione di Furious non rappresenta solo un aggiornamento tecnologico per una realtà già digitalmente matura come TWOW, ma si traduce in un profondo cambiamento culturale orientato alla responsabilizzazione, alla pianificazione a lungo termine e al rafforzamento della leadership dei referenti di area.

“Siamo entusiasti di collaborare con TWOW, che rappresenta perfettamente il profilo delle agenzie innovative che supportiamo. Il nostro obiettivo è garantire un flusso di lavoro controllato dall’inizio alla fine, superando la frammentazione degli strumenti – un problema comune a molte realtà creative. Grazie a Furious, i team possono avere una visibilità completa su clienti, progetti e KPI, eliminando attività a basso valore e automatizzando i processi per concentrarsi su ciò che conta davvero: la qualità del lavoro e l’impatto sui clienti. L’implementazione in TWOW dimostra concretamente come un ERP progettato per le agenzie possa ridisegnare i flussi operativi e rendere la gestione più efficiente e strutturata, permettendo di crescere con controllo.” – commenta Martina Cuman, Country Manager Italy di Furious.

“L’introduzione di Furious per TWOW non è stata solo l’adozione di un nuovo strumento, ma un vero cambio di passo nel modo di lavorare. Siamo passati da una gestione frammentata, fatta di strumenti diversi e poco connessi tra loro, a un sistema unico che ci permette di avere una visione più chiara, integrata e aggiornata di tutto il processo, dal commerciale alla delivery. Questo ci aiuta a prendere decisioni in modo più rapido e consapevole, a pianificare meglio e a creare un allineamento più forte tra i team. Per noi non significa soltanto essere più efficienti, ma costruire un modello organizzativo più solido, maturo e sostenibile, capace di accompagnare davvero la crescita dell’agenzia.” – conclude Emanuela Genovesi Picassi, CEO & Founder di TWOW.

Per maggiori informazioni e per richiedere una demo gratuita, si può visitare il sito ufficiale