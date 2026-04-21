ENEA ed ErreDue consolidano partnership per sviluppo produzione idrogeno green

ENEA ed ErreDue spa hanno rinnovato fino a novembre 2028 l’accordo di collaborazione nel campo della produzione di idrogeno green, avviato nel 2022

ENEA ed ErreDue spa hanno rinnovato fino a novembre 2028 l’accordo di collaborazione nel campo della produzione di idrogeno green, avviato nel 2022. Nei prossimi anni, le attività congiunte si concentreranno su sviluppo e ottimizzazione di elettrolizzatori di nuova generazione, integrazione efficiente con fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, oltre allo sviluppo di componenti innovativi, tra cui membrane, elettrodi e catalizzatori. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione e accrescimento delle competenze, attraverso il coinvolgimento di giovani ricercatori, dottorandi e studenti.

“L’idrogeno avrà un ruolo centrale come vettore energetico per la transizione. Se vogliamo costruire un futuro energetico sostenibile, innovativo e competitivo, è determinante favorire la sinergia tra pubblico e privato”, ha commentato Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, che opera lungo l’intera catena del valore dell’idrogeno, dalla produzione allo stoccaggio, fino agli usi finali nei settori industriale, energetico e dei trasporti.