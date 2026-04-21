Elena Adonide è la brand ambassador di Urkell, brand di eyewear 100% Made in Italy che unisce design contemporaneo, performance e sostenibilità

Ex atleta, sciatrice e climber, Elena Adonide è la brand ambassador di Urkell, ( RKLL ) brand di eyewear 100% Made in Italy che unisce design contemporaneo, performance e sostenibilità. Elena rappresenta pienamente lo spirito del brand, contribuendo non solo sul campo ma anche nello sviluppo creativo dei prodotti. Da questa collaborazione è nato infatti ADONIS – Limited Edition, un modello testato in condizioni estreme, creato appositamente per la sua esperienza in Nepal. Pensati per affrontare luce intensa e alta quota, gli occhiali riflettono il suo approccio: tecnico, essenziale e senza compromessi.

“Abbiamo conosciuto Elena grazie al suo approccio autentico e consapevole alla montagna, una passione che porta avanti sia nei suoi progetti professionali sia nel tempo libero, con grande rispetto per questo ambiente e per le realtà che lo abitano. Da qui nasce una collaborazione fondata su valori condivisi: amore per l’esplorazione e responsabilità.” – racconta Davide Tarabelloni, founder di Urkell.

Urkell nasce proprio con l’intento di costruire un progetto che parta dal basso, impegnandosi a creare accessori di alta qualità, con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale e sociale dei propri prodotti. I prodotti sono pensati per essere funzionali, confortevoli e duraturi, non solo nel tempo, ma anche nella costruzione di relazioni umane e nel sostegno ai progetti che coinvolgono le comunità a cui tutti apparteniamo.

Elena Adonide – Il volto dietro l’occhiale

Elena è da sempre appassionata di fotografia, con un legame profondo con la montagna fin dall’infanzia. Accanto al suo percorso professionale in contesti corporate internazionali, ha continuato a coltivare questa connessione, trasformandola nel tempo in una parte centrale della sua vita e del suo lavoro. Nel corso degli anni ha sviluppato una solida rete di collaborazioni con guide alpine, istruttori e professionisti del settore outdoor, contribuendo all’organizzazione di esperienze, eventi e spedizioni di sci alpinismo tra Alpi e contesti internazionali.

“Con Urkell ho trovato un partner che rispecchia il mio modo di vivere la montagna: essenziale, autentico e orientato alla qualità, senza compromessi. Allo stesso tempo, questa collaborazione mi dà la possibilità di creare qualcosa di nuovo e personale, lasciando spazio alla mia creatività.” – commenta Elena.

Oggi Elena organizza viaggi ed esperienze di sci alpinismo e freeride, principalmente in Valle d’Aosta e in Europa. I suoi progetti combinano esplorazione, crescita tecnica e storytelling visivo, con un forte focus su sicurezza, consapevolezza e connessione autentica con l’ambiente alpino.