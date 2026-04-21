Coppa Italia: stasera e domani semifinali di ritorno, Inter-Como e Atalanta-Lazio

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Martedì 21 e mercoledì 22 aprile torna la Coppa Italia con il ritorno delle semifinali. Martedì, su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena Inter-Como. L’andata è terminata 0-0. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mercoledì 22 aprile ci si sposta su Italia 1 per la diretta, alle ore 21.00, dalla New Balance Arena di Bergamo di Atalanta-Lazio. L’andata è terminata 2-2. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.