Conduttore russo insulta Meloni: “Fascista, idiota. Vegogna della razza umana”. Convocato ambasciatore

Solovyev, propagandista vicino al Cremlino, attacca la premier in italiano

Insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier “fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia” e apostrofandola come “PuttaMeloni” e “Una vergogna della razza umana”. “Tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma.

La Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo

“Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyov sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, annuncia in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.