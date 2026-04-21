Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva a Belve stasera su Rai 2

Per la terza puntata di “Belve”, martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2 (on demand su Raiplay e Disney+), Francesca Fagnani intervisterà Brigitte Nielsen. Elettra Lamborghini e Shiva

Per la terza puntata di “Belve”, martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2 (on demand su Raiplay e Disney+), Francesca Fagnani intervisterà Brigitte Nielsen. Elettra Lamborghini e Shiva. La giornalista come sempre si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. Il programma è di Francesca Fagnani, scritto con Fabio Pastrello, Errico Buonanno, Francesca Filiasi, Valdo Gamberutti, Antonio Pascale, con la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.