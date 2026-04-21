A “Farwest” stasera su Rai 3 il dossier “mafia-appalti”

È un’inchiesta sul dossier “mafia-appalti” e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad aprire il nuovo appuntamento con “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile in onda martedì 21 aprile alle 21.20 su Rai 3. Alcune intercettazioni coinvolgerebbero il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e il giudice Gioacchino Natoli. Un inviato ha raggiunto il magistrato Natoli per chiedere conto di tali affermazioni.

Obiettivo, inoltre, sul costo della vita in tempo di guerra, a partire dal caro benzina e dalle conseguenze per le vacanze degli italiani: aerei più cari per la carenza di carburante per jet, ma anche la paura che nuove guerre possano colpire in posti lontani dall’Italia. A seguire, il mistero della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia unite da un destino tragico e ancora tutto da chiarire.

Un caso complesso, ancora senza indagati, che solleva interrogativi inquietanti e lascia aperta la domanda più difficile: cosa è davvero accaduto? “FarWest” torna poi a occuparsi del caso di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte in piazza Palma, a Massa, davanti agli occhi del figlio e della compagna, provando a ricostruire l’accaduto grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla rissa. Infine, il delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007: un caso talvolta condizionato da errori investigativi e anomalie, a partire dalla gestione dei reperti.

Un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Maria Laura Cruciani, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì, Tommaso Mattei, Andrea Sceresini, Ludovico Tallarita, Giulia Torlone.