3 anni di guerra in Sudan: più di 4.300 bambini uccisi o mutilati dall’inizio del conflitto

Più di 4.300 bambini uccisi o mutilati dall’inizio del conflitto in Sudan. Tra gennaio e marzo 2026, secondo le notizie, almeno 245 vittime

“Dopo tre devastanti anni di guerra, i bambini in Sudan continuano a pagare il prezzo più alto, con i droni responsabili di quasi l’80 per cento di tutte le uccisioni e lesioni di bambini segnalate.

Mentre questo conflitto entra nel suo quarto anno, la realtà per i bambini in Sudan si fa sempre più cupa di ora in ora. Solo nei primi tre mesi di quest’anno, secondo le notizie, almeno 245 bambini sono stati uccisi o feriti. Si tratta di un forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La maggior parte di questi bambini uccisi o feriti si trovava negli Stati del Darfur e del Kordofan, dove la violenza è diventata una costante della vita quotidiana.

A sottolineare il peggioramento della situazione dei bambini, gli attacchi in Sudan oggi sono sempre più indiscriminati. Gli attacchi con i droni rappresentano ormai la stragrande maggioranza delle vittime tra i bambini segnalate quest’anno. Questo non è limitato solo ai luoghi di combattimento. I droni stanno uccidendo e ferendo ragazze e ragazzi nelle loro case, nei mercati, sulle strade, vicino alle scuole e alle strutture sanitarie – tutti luoghi che non dovrebbero mai essere presi di mira.

Da quando è iniziata la guerra, le Nazioni Unite hanno accertato oltre 5.700 gravi violazioni ai danni dei bambini in tutto il Sudan. (Di questi) più di 4.300 bambini sono stati uccisi o mutilati, con gli Stati del Darfur e del Kordofan che registrano ancora una volta i numeri più elevati. Questi dati sono sconcertanti. Eppure, non riflettono ancora la portata reale dei danni subiti dai bambini in Sudan. La continua insicurezza e le difficoltà di accesso fanno sì che molti attacchi contro i bambini non vengano segnalati né verificati.

Oltre ai droni e alla violenza, gli sfollamenti stanno cambiando il volto dell’infanzia in tutto il Sudan. Negli ultimi tre anni, più di cinque milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case. Molti sono fuggiti ripetutamente mentre le linee del fronte si spostavano e la violenza si diffondeva. Le famiglie vivono ora in condizioni di sovraffollamento e precarietà, lottando per soddisfare anche i bisogni più elementari.

L’accesso umanitario rimane una sfida importante. Ampie zone del Paese sono ancora isolate a causa dei combattimenti, delle infrastrutture danneggiate e degli ostacoli amministrativi. Queste difficoltà sono particolarmente gravi nel Darfur, nel Kordofan e in alcune parti dello Stato del Nilo Blu, lasciando molti dei bambini più vulnerabili fuori dall’assistenza umanitaria.

Allo stesso tempo, la fame, le malattie e il rischio di carestia si stanno aggravando e diffondendo. Anni di conflitti e ripetuti sfollamenti hanno distrutto i mezzi di sussistenza, sconvolto i mercati e compromesso i servizi di base. È stata confermata la carestia ad Al-Fasher e Kadugli, mentre la situazione sta peggiorando a Um-Baru e Kernoi. Solo quest’anno, si stima che 4,2 milioni di bambini in tutto il Sudan soffriranno di malnutrizione acuta. Più di 825.000 di loro saranno gravemente malnutriti, una condizione che può essere fatale senza cure urgenti.

Anche l’istruzione è stata devastata. Quasi la metà degli edifici scolastici in Sudan non è più utilizzata come aule, con molti chiusi o riadattati come rifugi o occupati da gruppi armati. Di conseguenza, almeno 8 milioni di bambini sono attualmente fuori dalla scuola.

Nonostante l’insicurezza e le difficoltà di accesso, l’UNICEF e i suoi partner continuano a fornire servizi salvavita per la salute, la nutrizione, l’acqua, l’istruzione e la protezione dell’infanzia ovunque sia possibile. Ma la risposta è sottoposta a un’enorme pressione.

Per il 2026, l’UNICEF ha bisogno di 962,9 milioni di dollari per raggiungere 7,9 milioni di bambini in tutto il Sudan con assistenza salvavita. Se questa cifra sembra elevata, considerate questo: si tratta di circa 120 dollari per bambino. In questo momento della nostra vita, potrebbe valere la pena paragonarla al costo di un pieno di carburante per un’auto. In Sudan, è la vita di un bambino. A marzo, è stato ricevuto solo il 16% di questi fondi. Senza un sostegno urgente e costante, i programmi che tengono in vita i bambini saranno costretti a ridimensionarsi. ‘Ridimensionare’ significa essere costretti a fare meno e, per i bambini, fare meno può avere conseguenze mortali.

Proteggere i bambini in Sudan non è facoltativo. Richiede il rispetto del diritto internazionale umanitario, un accesso umanitario sicuro e sostenuto e finanziamenti prevedibili per i servizi salvavita. Il costo del fallimento è già dolorosamente chiaro, e lo stanno pagando i bambini.