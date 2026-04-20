“The Hateful Eight” di Quentin Tarantino oggi su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie il capolavoro “The Hateful Eight”. La trama del film di Tarantino, premiato per la colonna sonora firmata da Morricone

Il capolavoro di Quentin Tarantino vincitore del Premio Oscar, del BAFTA e del Golden Globe per la Migliore colonna sonora, firmata da Ennio Morricone: è “The Hateful Eight”, in onda lunedì 20 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Movie

Il film, interpretato da Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum e Bruce Dern, è il secondo con ambientazione western di Tarantino, dopo “Django Unchained”.

Dopo la fine della guerra civile il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano in una diligenza verso Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, per riscuotere una copiosa taglia. A causa di una tempesta di neve, i due sono costretti a fermarsi nel cuore del Wyoming e a loro si unisce un gruppo eterogeneo di sconosciuti che ordisce multipli tradimenti e inganni.