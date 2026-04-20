Su Rai 2 torna “The Floor” con Paola Perego e Gabriele Vagnato: le anticipazioni

Tornano il campo da gioco gigante e i 100 concorrenti pronti a sfidarsi nella nuova stagione di “The Floor”, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato

Tornano il campo da gioco gigante e i 100 concorrenti pronti a sfidarsi nella nuova stagione di “The Floor”, il game show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato.

Nel terzo appuntamento, in onda lunedì 20 aprile alle 21.20 su Rai 2, continuano le sfide in 100 categorie diverse. Alla fine, rimarranno due concorrenti che si sfideranno per vincere il premio di puntata che, da quest’anno, è salito a 10.000 euro.

Nell’ultima puntata della stagione, i due finalisti si affrontano in una sfida al meglio dei tre duelli. Chi vince due di questi duelli viene proclamato il vincitore di The Floor e si aggiudica il montepremi di 100.000 euro.

Un programma di: Angelo Ferrari. Scritto con: Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Serena Costantini, Francesca Di Benedetto e Adriano Roncari. Prodotto in collaborazione con: Blu Yazmine. Creato da John de Mol © and original format by Talpa Studios Distributed by Talpa Studios