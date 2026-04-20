Su Rai 1 a “È sempre mezzogiorno!” ricette, giochi e risate

“È sempre mezzogiorno!” torna con nuove ricette per primi e secondi piatti, dolci e pietanze speciali da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, dalle 11:55 su Rai 1

“È sempre mezzogiorno!” torna con nuove ricette per primi e secondi piatti, dolci e pietanze speciali da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, dalle 11:55 su Rai 1. Nello studio dalla scenografia sempre più primaverile, tra gli ospiti della settimana, martedì 21 aprile, Francesco Caggiano, artista e musicista.

Al fianco di Antonella Clerici, i cuochi provenienti da tutta Italia, che ogni giorno propongono idee e segreti per cucinare pietanze sempre nuove. Con loro, il cast fisso: la “curatrice del benessere”, la nutrizionista Evelina Flachi; Alfio Bottaro, che ha sempre in serbo qualche scherzo o un nuovo divertente travestimento; il “professor” Daniele Persegani, cuoco emiliano; Federico Quaranta e il racconto dai luoghi più belli d’Italia; l’enogastronomo Andrea Amadei, con gli abbinamenti di vini e piatti, e il racconto dei produttori di eccellenze italiane; la giornalista Angela Frenda con storie di spettacolo, cultura e cucina; Carlotta Mantovan, per l’appuntamento del venerdì con il mondo food, tra tendenze, curiosità e novità golose.

“È sempre Mezzogiorno!” è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Stand by me.