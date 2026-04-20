Stasera su Rai 1 “La Buona Stella” con gli episodi 3 e 4: la trama

Stasera su Rai 1 torna “La Buona Stella”, la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca: la trama dei nuovi episodi

“La Buona Stella” la nuova serie tv in tre serate, diretta da Luca Brignone, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, in onda lunedì 20 aprile alle 21.30 in prima visione su Rai 1. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi.

Nell’episodio 3 “Simonsays”, Simone ruba un camper per fuggire con Alessia e Giada, ma il viaggio è segnato dalla paura. Intanto Valerio convoca Stella: indagheranno insieme per scoprire la verità, dandole finalmente una possibilità di riscatto. Mentre la fuga prosegue, Alessia inizia a nutrire forti dubbi, logorata dai troppi pericoli a cui sta esponendo la piccola Giada.

Nell’episodio 4 “La strada è vicina”, Simone, Alessia e Giada sono prigionieri dei corrotti Ezio e Bruno, nell’incertezza totale sul proprio destino. Intanto a Roma, Stella indaga su un presunto suicidio che si rivela strettamente collegato alla sparatoria iniziale. Per tentare di salvare la propria famiglia, Alessia si troverà costretta a compiere un gesto estremo e imprevedibile.