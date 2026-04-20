Run Time Solutions diventa Altea RT e accelera su AI Privata e sovranità digitale

Run Time Solutions – azienda specializzata in soluzioni IT e Gold Partner SAP del Gruppo Altea Federation – cambia nome e diventa Altea RT. Una trasformazione che arriva dopo oltre 30 anni di esperienza al fianco delle piccole medie imprese italiane

Run Time Solutions cambia nome e diventa Altea RT, segnando un nuovo capitolo nel proprio percorso di crescita all’interno di Altea Federation. Una trasformazione che arriva dopo oltre 30 anni di esperienza al fianco delle piccole medie imprese italiane e che oggi proietta l’azienda in una nuova fase di sviluppo strategico e tecnologico.

Il cambio nome si inserisce nel più ampio rebranding di Altea Federation, che oggi si presenta con una nuova immagine coordinata e loghi rinnovati, espressione di una visione sempre più sinergica e orientata al futuro.

La trasformazione del brand segna un passaggio chiave per Altea RT, Gold Partner SAP, che apre una nuova fase di crescita e innovazione orientata a due obiettivi strategici: garantire alle imprese la piena sovranità del dato e offrire soluzioni di intelligenza artificiale private, sicure e conformi alla direttiva NIS2, integrate nei processi aziendali.

Sovranità digitale: infrastrutture locali e controllo del dato

“Dove risiedono i miei dati? Chi ne ha il controllo? Quali garanzie ho in termini di conformità, cybersecurity e trasparenza?” Sono domande che le PMI si pongono sempre più spesso, in un contesto di maturità digitale in rapida evoluzione e con la sovranità dei dati al centro delle strategie aziendali. Altea RT risponde con due modelli distinti, orientati alla piena governance del dato e una gestione consapevole e strategica della geopatriation:

Soluzioni On premise rinnovate: applicativi come SAP Business One in ambito Web client, ideali per contesti in cui la continuità operativa è prioritaria e non possono essere tollerati rischi di interruzione.

Data Center Locali: ambienti performanti e scalabili, progettati per coniugare efficienza, controllo geografico del dato e flessibilità.

“La sovranità digitale non è solo un tema tecnologico, ma una leva strategica di competitività e resilienza”, afferma Mario Barone, CEO di Altea RT. “Con i nostri due data center italiani offriamo alle aziende un ambiente protetto e governato, dove il dato resta sotto il loro pieno controllo, un cloud sicuro e nel rispetto delle normative NIS2 e GDPR.”

Private AI: massima sicurezza per il patrimonio informativo delle imprese

Accanto al presidio infrastrutturale, Altea RT rafforza la propria proposta di AI conversazionale per SAP Business One: un’AI agentica e generativa che, attraverso un’interfaccia intuitiva, fornisce risposte ad alta affidabilità utilizzando esclusivamente i dati aziendali presenti nel gestionale, senza trasferirli all’esterno.

“Nei data center di Altea RT sono stati creati ambienti privati e protetti, dove i motori di intelligenza artificiale e gli Edge LLM (Large Language Model) operano direttamente sulla knowledge base del cliente. Un approccio che garantisce massima sicurezza, personalizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio informativo” – commenta Mario Barone.”

Uno sguardo al futuro

Il rebranding si inserisce in una fase di forte espansione dell’azienda. A seguito dell’acquisizione della società napoletana 4UTime, oggi integrata e operativa come filiale, Altea RT è attivamente impegnata nella valutazione di nuove operazioni di M&A e ha avviato un percorso di posizionamento in Svizzera, con l’obiettivo di rafforzare la presenza territoriale e ampliare il servizio alle imprese.

“Siamo in una fase di trasformazione profonda del mercato”, conclude Andrea Ruscica, Chairman & CEO di Altea Federation. “La sovranità digitale e l’intelligenza artificiale privata non sono trend, ma pilastri su cui costruire un modello di crescita sostenibile e competitivo per le imprese. Il nostro obiettivo è anticipare le esigenze del mercato e accompagnare le PMI in un percorso di innovazione consapevole.”

Nuove opportunità professionali

Per sostenere il piano di crescita, Altea RT è alla ricerca di nuovi talenti, in particolare:

Project Manager e Consulenti con esperienza e seniority

Sistemisti a supporto dell’espansione e dell’ottimizzazione dei data center

Le posizioni aperte sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito aziendale.