Oroscopo di oggi, lunedì 20 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 20 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Saturno incontra la nostra Luna e il lavoro ne risente in positivo. Vitalità per iniziare cose nuove o procedere spediti sulla strada già intrapresa. È la passione che funge da traino, mentre è l’audacia a farci stare sempre un passo davanti agli altri.
Toro
Brevi viaggi e spostamenti costituiscono delle occasioni di esperienze stuzzicanti. Quanto più rispondiamo agli stimoli, tanto più acquistiamo energia. Nel corso delle ore, messaggi che hanno il potere di farci considerare alcune questioni in maniera diversa.
Gemelli
Una notizia inattesa potrebbe aprirci gli occhi su una persona che avevamo sottovalutato: teniamoci pronti a rivedere in meglio il nostro giudizio. La Luna in Ariete ci regala una marcia in più, dispensando vitalità e il coraggio di metterci in gioco.
Cancro
Pazienza e diplomazia sono le parole d’ordine, ma oggi che difettano sia l’una sia l’altra, facciamo attenzione a non combinare pasticci. Possibili emicranie dovute soprattutto alla tensione. Massaggi sulle tempie con olio essenziale di lavanda.
Leone
Siamo in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste? Una vacanza non programmata con partenza immediata. Cogliamo l’attimo. Coraggio, determinazione, sicurezza: abbiamo tutti i requisiti per vincere sfide amorose o professionali.
Vergine
Dubbi, sospetti e gelosie si avvicendano nella coppia. Se i conti non quadrano, invece di immaginare inganni, guardiamo alle nostre pecche. Momento ideale per liberarci di qualcosa legato a un passato doloroso, con una sorta di rito purificatorio.
Bilancia
La Luna ci procura non pochi contrattempi e un po’ di nervosismo. Una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura a causa di un banale bisticcio. Agiamo in base ai nostri desideri, anche a costo d’incrinare l’equilibrio familiare: se non è fittizio, regge.
Scorpione
Giovedì consacrato al lavoro, l’importante è mantenere la calma, non considerare solo l’aspetto negativo delle situazioni e agire in modo lineare. Disponibilità ricambiata senza riserve: qualcuno ci rende più di un favore. Concretezza e semplicità.
Sagittario
Parsimonia è un vocabolo estraneo al nostro lessico, abbiamo un cuore generoso. Oggi liberiamo l’impulso e prendiamo qualche iniziativa azzardata. Abbiamo la possibilità di regalarci il viaggio speciale che sogniamo da tempo? Acquistiamo il biglietto.
Capricorno
Andiamo avanti con determinazione granitica, suscitiamo ammirazione e qualche invidia. A noi viene naturale, ma non tutti hanno la stessa tempra. Organizzazione per riportare l’ordine, senza farci prendere dalla fretta che non ci fa cavare un ragno dal buco.
Acquario
Dinamici e di buonumore da mattina a sera, grazie al sestile Luna-Plutone. Sforniamo progetti, aderiamo a iniziative, facciamo festa con animo lieve. Affascinanti e magnetici, facciamo girare la testa a molti. In caso di dubbi, scegliamo senza riflettere troppo.
Pesci
Passatempi creativi, fotografia e musica possono riempire spazi consistenti della nostra giornata. Riscopriamo anche il gusto del fai da te. Incontri coinvolgenti impostati sul presente danno molto all’altro, purché non limiti la nostra libertà.