NovaPals: l’app AI pensata per gli studenti 13+ per imparare l’inglese

Dai costi del tutor alla crescita dell’AI: ecco come cambia la pratica dell’inglese

Novakid, piattaforma edtech presente dal 2017 in 50 Paesi del mondo con i suoi programmi di apprendimento dell’inglese per la fascia 2-16 anni, da questo mese di aprile lancia anche in Italia NovaPals, nuova App Ai rivolta a studenti dai 13 anni in su.

Già attiva in Brasile, Colombia e Polonia, NovaPals intende offrire agli utenti un’occasione per esercitarsi nella conversazione in inglese senza sentirsi giudicati, accessibile in qualsiasi momento e ovunque, dimostrandosi particolarmente utile per quei ragazzi che hanno un accesso limitato a tutor dal vivo o a momenti strutturati di conversazione in classe.

Secondo analisi preliminari al lancio, infatti, l’accesso alla pratica orale in inglese resta limitato per una parte significativa delle famiglie: circa l’8% dei genitori non riesce a sostenere con continuità i costi di un tutor. Parallelamente, l’atteggiamento verso l’intelligenza artificiale sta cambiando: le preoccupazioni sulla sicurezza non rappresentano più una barriera rilevante e il 9% dei genitori coinvolti in test di mercato dichiara di utilizzare già chatbot AI per l’apprendimento.

Nello stesso contesto, i prodotti educativi che esplicitano l’uso dell’AI mostrano tassi di conversione all’acquisto fino a sei volte superiori, anche grazie alla loro trasparenza.

Dalle prime sperimentazioni effettuate da Novakid emergono anche indicazioni sul comportamento degli studenti: chi utilizza tutor basati su intelligenza artificiale tende a parlare più a lungo e con maggiore frequenza rispetto alle sessioni tradizionali, mentre il tempo di studio quotidiano risulta fino a cinque volte inferiore, grazie a un’interazione più continua e meglio distribuita anche nel corso della giornata.

Dopo essere stata lanciata in Polonia, Colombia e Brasile ora l’APP è disponibile su iOS e Android anche in Italia, Turchia e Romania.

NovaPals rappresenta un’estensione strategica dell’ecosistema di apprendimento di Novakid, con l’obiettivo di andare oltre il modello attuale basato su lezioni sincrone con insegnanti. Integrando didattica guidata e pratica autonoma tramite AI, la piattaforma offre un ventaglio completo di soluzioni: insegnanti per lezioni strutturate e feedback, partner digitali per lo studio quotidiano e il rafforzamento della sicurezza linguistica.

Colmare il vuoto tra app per bambini e strumenti per adulti

NovaPals si rivolge in particolare a studenti dai 13 anni in su: una fascia spesso esclusa dai servizi di tutoraggio AI in quanto troppo avanzata per contenuti semplificati, ma non ancora pronta per strumenti destinati agli adulti. L’app consente di esercitarsi in qualsiasi momento attraverso conversazioni con un partner AI, senza la pressione del giudizio e senza vincoli di orario, risultando particolarmente utile per chi ha accesso limitato a tutor o a contesti strutturati.

Un prodotto progettato “AI-native”

Ciò che contraddistingue NovaPals è la sua struttura di base: l’app è stata sviluppata con un approccio nativo all’intelligenza artificiale, progettata attorno agli agenti di IA conversazionale proprietari di Novakid. Questi agenti attingono a quasi 10 anni di esperienza nella creazione di programmi didattici progettati da esseri umani, utilizzati da centinaia di migliaia di studenti e attraverso più di 20 milioni di lezioni.

Anziché proporre un chatbot a risposta libera, NovaPals guida gli studenti attraverso conversazioni mirate con obiettivi di apprendimento definiti e un sistema integrato di monitoraggio dei progressi.

“Abbiamo dedicato anni alla creazione del miglior programma didattico di inglese per bambini guidato da insegnanti umani”, ha affermato Max Azarov, CEO e co-fondatore di Novakid. “NovaPals rappresenta la nostra prossima evoluzione: prendere quell’esperienza e ripensarla per un’esperienza nativa per l’IA. Non si tratta di IA sovrapposta a contenuti tradizionali, ma di un prodotto progettato fin dall’inizio intorno a ciò che l’IA conversazionale fa meglio: esercitazioni personalizzate e adattive su larga scala.”.

Dalla sperimentazione di Pandy alla nuova app

NovaPals nasce dall’esperienza maturata con Pandy, il tutor basato su intelligenza artificiale di Novakid, sviluppato per supportare la pratica tra una lezione e l’altra. L’utilizzo sul campo ha evidenziato come le interazioni guidate dall’AI tendano a incoraggiare gli studenti a parlare più spesso e con maggiore sicurezza, soprattutto quando il partner digitale offre un incoraggiamento costante, privo di pressione sociale o giudizio.

L’app propone una serie di personaggi virtuali, accessibili e riconoscibili, con cui gli utenti interagiscono nel tempo, creando una relazione continuativa e un senso di responsabilità simile a quello che si instaura con un insegnante. La gamification è integrata fin dall’inizio per rendere l’esperienza più coinvolgente e stimolante.

«I primi test con il tutor AI ci hanno mostrato come i più giovani sviluppino un legame reale con questo tipo di interazione», spiega Chris Kemsley, Product Lead di NovaPals. «Da qui la domanda: come estendere questo modello a studenti che oggi non trovano soluzioni adeguate alle loro esigenze? La risposta è stata combinare tre elementi: un curriculum progettato da esperti, un prodotto realmente utilizzabile e la riproduzione del “contratto sociale” tra studente e tutor. Il risultato è NovaPals».

Conversazioni AI e percorso strutturato

A differenza delle piattaforme tradizionali, focalizzate su grammatica e vocabolario, NovaPals propone:

conversazioni in tempo reale

adattamento al livello dello studente

memoria delle interazioni

percorso guidato conforme agli standard CEFR

Il sistema integra obiettivi didattici e monitoraggio dei progressi, evitando la logica del chatbot aperto e non strutturato.