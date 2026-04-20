Linda Selvaggio: “Unicamente” è il nuovo singolo

“Unicamente” è il nuovo singolo della cantautrice Linda Selvaggio, disponibile da venerdì 17 aprile su tutte le piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music Italia

“Unicamente” è il nuovo singolo della cantautrice Linda Selvaggio, disponibile da venerdì 17 aprile su tutte le piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music Italia. Un brano indie pop / rock elettronico con strofe intime e ritornelli carichi di energia. Chitarra, piano e batteria costruiscono sin dall’inizio un crescendo che esplode negli ultimi versi della canzone. Alla crescita di intensità del brano corrisponde un aumento della tensione emotiva che nel bridge fa emergere il lato più conflittuale del sentimento espresso dall’artista, la quale descrive il confine sottile tra desiderio e ossessione nei confronti dell’altro. Linda si cala nei panni maschili, raccontando il punto di vista dell’uomo che trasforma l’attrazione in qualcosa di totalizzante.

Linda Selvaggio, nome d’arte di Linda Michela Selvaggio, è una cantautrice pugliese classe 2001. Sin da bambina si esibisce con la sua chitarra in locali o per strada. Il dualismo del suo nome e cognome esprime la sua identità artistica: da un lato vi è l’emotività che traspare dalla sua voce e dall’altro la libertà selvaggia che si esprime tramite un pop che si arricchisce di venature rock ed elettroniche. Il 16 gennaio 2026 pubblica il suo singolo di debutto “ARIA”.