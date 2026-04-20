“I padroni del mondo”: parte stasera la nuova stagione di “Newsroom”

“I padroni del mondo”: la nuova stagione di “Newsroom” parte stasera su Rai 3. Le grandi questioni globali con Monica Maggioni

Da lunedì 20 aprile arriva “Newsroom”, il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità.

Per sette settimane, fino al 1° giugno, “Newsroom” andrà in onda su Rai 3 il lunedì in prima serata a partire dalle 21.20.

Il filo conduttore di questa stagione sarà “I padroni del mondo”: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico? In una fase segnata da profonde crisi internazionali, quest’anno “Newsroom” si aprirà con una puntata speciale in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di “In Mezz’ora–Newsroom”. Da Donald Trump a Vladimir Putin, da Xi Jinping fino ai padroni più nascosti: la prima serata si concentrerà sui protagonisti dello scenario geopolitico, per capire insieme come stanno disegnando il nostro futuro attraverso economia, controllo delle risorse e dei territori.

Dentro “Newsroom” – programma nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale – ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati. Un percorso di approfondimento che si snoda a partire dalla Newsroom – la redazione – in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi, per rispondere ai quesiti di una realtà sempre più complessa e non di rado contraddittoria.

Da “Newsroom” nascerà la versione docuseries che verrà pubblicata su RaiPlay.