Gli Unkle Kook tornano con il disco “Frenzy”

Gli Unkle Kook presentano il loro secondo album “Frenzy”: non un disco, ma un campo di forze in continua tensione. Dieci brani si infilano come schegge dentro una crepa aperta senza preavviso
Gli Unkle Kook presentano il loro secondo album “Frenzy”: non un disco, ma un campo di forze in continua tensione. Dieci brani si infilano come schegge dentro una crepa aperta senza preavviso, prodotti da Brutture Moderne, che qui agisce più come detonatore che come rifinitore. Frenzy è il rumore costante di un’epoca che accelera senza direzione, il battito irregolare di una società che scambia la velocità per progresso.
Il mondo che emerge è un sistema in escalation permanente: conflitti che si moltiplicano, tensioni che non esplodono mai del tutto e restano sospese, come una sirena lontana che continua a fendere l’aria. Il disco prende posizione, rifiuta la neutralità, scarta ogni forma di conforto. I ricchi si dilatano fino a perdere consistenza, i poveri si assottigliano fino a sparire, mentre nel mezzo una folla oscilla sul bordo, ipnotizzata dal movimento.
Gli Unkle Kook non cercano risposte: comprimono la disuguaglianza in ritmo, piegano la rabbia in struttura, trasformano la confusione in linguaggio. “Frenzy” accompagna un presente che non chiede più il permesso.
Se il lato A si presenta come un’esca lucida, il lato B affonda e resta.
TRACKLIST
OH YEAH OH NO
Ti cattura con l’entusiasmo e lo restituisce deformato, quasi contro di te.
CANNED TUNA
Sa di sopravvivenza industriale, fredda e ripetitiva.
ASAFA
Corre senza respiro, sempre sul punto di cedere.
ALBINO CHAMELEON
Muta pelle di continuo senza trovare un vero nascondiglio.
THE WEDDING
Celebra un’unione che ha già il sapore della resa.
DOLL DOHL
Mette a nudo corpi ridotti a merce.
FRANKLY
Una confessione asciutta, senza possibilità di assoluzione.
ROMEO IN ISTANBUL
Sposta l’amore dentro coordinate instabili e mobili.
SURFOLERO
Non cerca onde, ma si muove tra detriti.
GIBRALTAR
Un confine che pesa più di quanto lasci intendere.