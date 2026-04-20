EnergRed apre il capitale a nuovi soci: partnership strategica con Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (CEI) e ingresso di investitori selezionati

EnergRed, unica realtà italiana a fornire impianti fotovoltaici in autoconsumo alle PMI a zero capex riducendo i costi in bolletta, ha deliberato un aumento di capitale fino a 2,5 milioni di euro nell’ambito di un più ampio percorso di rafforzamento patrimoniale e sviluppo industriale.

La società ha siglato un accordo di partnership con Compagnia Energetica Italiana S.p.A., importante operatore nazionale nella commercializzazione di forniture di gas, power e servizi energetici a clientela industriale, PMI, small business, mass market e reseller di energia. La società, controllata dalla Famiglia Corno/Pozzi, con un fatturato di poco inferiore a 400 milioni di euro nel FY 2024-2025 e la gestione di circa 160.000 utenze, sottoscriverà una quota di aumento di capitale, una volta adempiute le necessarie procedure deliberative societarie. Una quota minoritaria è invece destinata a investitori terzi selezionati.

Al completamento dell’aumento di capitale riservato, Compagnia Energetica Italiana potrà arrivare a detenere fino al 15% del capitale sociale di EnergRed, su base fully diluted. L’operazione deliberata rientra nell’ambito di un più ampio percorso di rafforzamento patrimoniale e sviluppo industriale, avviato dal 2024 tramite la joint venture Energred Impact con il fondo di investimento SSF gestito da ACP SGR per complessivi 16 milioni di euro.

“E’ il momento di crescere: la pressione registrata sui costi dell’energia in questa fase storica rende rinnovabili e autoconsumo le leve più decisive per la competitività delle imprese italiane”, commenta Moreno Scarchini, CEO di EnergRed. “Vogliamo incrementare le frecce al nostro arco, selezionando investitori che credano nella bontà e – oserei dire – urgenza di realizzazione del nostro progetto. In più, la scelta di un partner come Compagnia Energetica Italiana, rappresenta un passaggio di rilevante valenza strategica e industriale. La complementarietà tra le due realtà ci consente di accelerare il percorso di sviluppo e di rafforzare ulteriormente la nostra capacità di accompagnare ogni pmi, e sottolineo ogni pmi, verso modelli energetici più efficienti, sostenibili e autonomi”.

L’ingresso di Compagnia Energetica Italiana consentirà di imprimere un’accelerazione ulteriore al piano di sviluppo di EnergRed, aprendo immediate sinergie industriali e commerciali captive, in particolare nello sviluppo di modelli distribuiti di generazione e accumulo di energia finalizzati a ridurre i costi in bolletta e ridurre l’esposizione delle imprese alla volatilità dei mercati energetici e alla dipendenza dalle fonti fossili.

“L’accordo con EnergRed”, aggiunge Alessandro Godeas, Direttore Operativo di Compagnia Energetica Italiana, “si inserisce nella più articolata strategia avviata dalla società di integrazione sull’intera filiera energetica. L’evoluzione del mercato richiede modelli sempre più flessibili tra produzione, commercializzazione, gestione, accumulo e valorizzazione dell’energia: in questo contesto, la collaborazione con EnergRed consentirà di sviluppare sinergie industriali strutturate e di contribuire alla diffusione di soluzioni energetiche sempre più efficienti per la competitività del sistema delle imprese italiane”.

EnergRed punta così a consolidare il proprio posizionamento come operatore di riferimento nella produzione diffusa di energia rinnovabile per il tessuto delle PMI, facendo leva su un modello industriale scalabile e orientato all’efficienza.

*L’accordo è come sempre subordinato alle condizioni sospensive previste.

EnergRed

E’ una società di servizi che realizza progetti ad alto valore aggiunto per l’immagazzinamento, la trasformazione e l’utilizzo efficiente dell’energia, con un approccio che mette al centro il benessere della persona proponendo soluzioni sostenibili in perfetto equilibrio tra gli aspetti economici, sociali e ambientali. Per raggiungere questo obiettivo EnergRed opera seguendo la metodologia innovativa Care&Share® che pone l’accento sulla creazione e condivisione del valore e che rappresenta il fattore distintivo della società.