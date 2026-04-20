Addiocontatore supera i 5 mln e accelera sulla sostenibilità con 11 nuove aperture nel 2026

Addiocontatore, network italiano dedicato all’autonomia energetica domestica, ha superato i 5 milioni di euro di fatturato nel 2025 (+8% YoY) e annuncia un piano di espansione con 11 nuove aperture nel 2026

Addiocontatore , progetto nato nel 2015 da Evergreen Solution Group Srl, chiude il 2025 con oltre 5 milioni di euro di fatturato, registrando una crescita del +8% rispetto all’anno precedente. Dopo una fase iniziale di rapida espansione, l’azienda ha mantenuto un tasso medio annuo di crescita superiore al 14%, consolidando il proprio posizionamento nel settore delle soluzioni per l’autonomia energetica e termica delle abitazioni. In linea con questo trend, per il 2026 Addiocontatore prevede l’apertura di 11 nuovi punti franchising, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale e ampliare l’accesso a soluzioni sostenibili per le famiglie italiane, generando al contempo nuove opportunità occupazionali.

La storia di Addiocontatore

Addiocontatore nasce come network di riferimento per le persone che desiderano dotare la propria abitazione di impianti a basso impatto ambientale (come pompe di calore o caldaie ibride per riscaldamento ed acqua calda ed impianti fotovoltaici), e che spesso incontrano difficoltà tra complessità normative e costi iniziali elevati.

Il suo modello si basa sulla possibilità di accedere a impianti energetici attraverso formule finanziarie che ne distribuiscono il costo nel tempo, compensato in parte dal risparmio in bolletta e dagli incentivi disponibili. Un approccio che consente di trasformare una spesa ricorrente in un investimento nel medio-lungo periodo. Inoltre, garantisce in maniera gratuita il potenziamento degli impianti per il raggiungimento degli obiettivi di produzione preventivati.

Espansione nazionale e impatto occupazionale

Oggi, Addiocontatore è formato da una rete di punti franchising distribuiti sul territorio, con sedi a Ortona, Pesaro, Forlì-Cesena, Cecchina, Pomezia e Civitanova Marche, e ha già servito circa 5.000 clienti. L’obiettivo per il 2026 è quello di aprire altri 11 franchising store a livello nazionale così da garantire un’assistenza qualificata di prossimità per un sistema sostenibile di energia, contribuendo anche a creare nuove opportunità di lavoro e di impresa per chi desidera entrare nell’ecosistema Addiocontatore.

“Siamo estremamente soddisfatti della crescita del nostro modello di business” – dichiara Antonio Esposito, CEO e Legale rappresentante di Addiocontatore “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire soluzioni a basso impatto ambientale e vantaggiose per i clienti. Questo duplice valore è alla base della nostra crescita, insieme a una customer care orientata a semplificare il percorso di chi desidera adottare soluzioni sostenibili per la propria abitazione. Nel 2026 puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio nazionale, con l’obiettivo, entro il 2029, di essere presenti in tutte le 107 province italiane”.