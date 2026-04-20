A “XXI Secolo” stasera su Rai 1 il punto sulla guerra

Al centro del nuovo appuntamento con “XXI Secolo”, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 20 aprile alle 23.35 su Rai 1, il quadro politico internazionale

Al centro del nuovo appuntamento con “XXI Secolo”, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 20 aprile alle 23.35 su Rai 1, il quadro politico internazionale: richiusura dello stretto di Hormuz, situazione in Libano, attacchi di Trump al Papa, ruolo dell’Europa per far fronte alle conseguenze della guerra, economia sociale. Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino, il faccia a faccia sui temi di più stretta attualità con il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Occasione utile per analizzare il ruolo dell’Italia in un contesto internazionale sempre più complesso e problematico, a partire dagli attacchi del Presidente Trump a Papa Leone XIV. Nella seconda parte si approfondirà il tema dell’economia sociale, modello per supportare i ceti sociali più in difficoltà, e si parlerà delle misure che l’Europa intende varare. Su questi argomenti si confronteranno la parlamentare di Fratelli d’Italia Ylenia Lucaselli e il Presidente di Legacoop Simone Gamberini. Spazio poi, con il Presidente della Fondazione Tertjus Luigi Bobba, all’analisi del ruolo del Terzo Settore.

La terza e ultima parte, dedicata come di consueto allo spettacolo, sarà introdotta dall’analisi – a cura di Arcadia – del parlato digitale sul Coachella Valley Music and Arts Festival, evento musicale che si svolge ogni anno ad aprile negli Stati Uniti. Infine, le interviste di XXI Secolo: prima all’attore, comico, imitatore e doppiatore Massimo Lopez e poi all’attore di fiction e di cinema Sebastiano Somma. Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da studenti universitari, in rappresentanza della Generazione Z.