A “Elisir” oggi su Rai 3 focus sullo scompenso cardiaco

A Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 20 aprile alle 10.50 su Rai 3 – si parla di scompenso cardiaco

Una condizione cronica in cui il cuore non pompa sangue in maniera adeguata alle esigenze dell’organismo: A Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 20 aprile alle 10.50 su Rai 3 – si parla di scompenso cardiaco. Questa sindrome rappresenta un’importante causa di morte e il rischio che insorga aumenta con l’avanzare dell’età. Quali sono le cause dello scompenso cardiaco? Quali sono i sintomi? Approfondisce questo argomento il professor Fabrizio Ammirati, primario emerito di Cardiologia presso la ASL Roma 3 e presidente della Società Italiana di Medicina Digitale.

A seguire, lo spazio “Mangiarsano” è dedicato all’aglio, un antibiotico e antibatterico naturale che dona benessere a tutto l’organismo. Ne parla in studio la professoressa Renata Bracale, docente in Nutrizione Umana presso l’Università del Molise.

Infine, nella rubrica “Come si fa” obiettivo sull’assistenza domiciliare: un servizio di cure sanitarie erogato a casa del paziente che rientra tra le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. In quali casi può essere attivata? Quali sono i servizi offerti? In studio, la dottoressa Emmanuela Guiducci, medico di medicina generale.