Su Rai 3 tornano gli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini

Alida Valli, una delle attrici più amate e complesse della storia del cinema mondiale, nella prima puntata della terza stagione di “Inimitabili” su Rai 3

A vent’anni dalla scomparsa, avvenuta il 22 aprile del 2006, Edoardo Sylos Labini racconta la straordinaria vicenda artistica e umana di Alida Valli, una delle attrici più amate e complesse della storia del cinema mondiale, nella prima puntata della terza stagione di “Inimitabili”, in onda domenica 19 aprile alle 23.10 su Rai 3. Nata in Istria, a Pola, nel 1921 Alida Valli attraversa il Novecento trasformandosi da giovane promessa del cinema italiano a protagonista internazionale, senza mai rinunciare alla propria indipendenza e al proprio carattere anticonformista.

Il racconto, girato tra Como, Venezia, Roma e Pola, segue i passaggi cruciali della sua vita: l’ingresso giovanissima nel mondo del cinema, il successo negli anni dei “telefoni bianchi” che la consacra come la “fidanzata degli italiani”, e poi il trauma della guerra, le polemiche del dopoguerra e la sfida di reinventarsi. Da Hollywood, dove lavora con Alfred Hitchcock e accanto a Gregory Peck e Orson Welles, al ritorno in Italia, dove trova una nuova maturità artistica con maestri come Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci.

La narrazione intreccia cinema, storia e vita privata: l’amore perduto durante la guerra, gli scandali mediatici che ne segnano la carriera, la forza con cui Valli riesce ogni volta a rialzarsi, trasformando le difficoltà in nuove stagioni creative, fino agli ultimi anni dedicati al teatro.

Ad arricchire il racconto intervengono Paolo Mereghetti, tra i più autorevoli critici cinematografici italiani, che ricostruisce il mito artistico di Alida Valli e il contesto del cinema italiano tra gli anni Trenta e il dopoguerra; Marcello Foti, che illumina il ruolo del Centro Sperimentale di Cinematografia nella formazione degli attori dell’epoca; Pier Paolo De Mejo, nipote dell’attrice, che offre uno sguardo intimo sulla dimensione familiare.

Ne emerge il ritratto di una diva fuori dagli schemi: elegante ma ribelle, fragile e tenace, capace di attraversare scandali, mutamenti storici e rivoluzioni cinematografiche restando sempre fedele a sé stessa.

“Inimitabili”, prodotto da Rai Cultura e anche online su RaiPlay.it, è un programma di Edoardo Sylos Labini e Angelo Crespi, con la consulenza di Clemente Volpini, scritto con Roberto Fagiolo e Massimiliano Griner, per la regia di Claudio Del Signore. Musiche originali del Maestro Sergio Colicchio. Consulenza scientifica Francesco Perfetti.