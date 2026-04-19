Su Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” con “Cuba Libre” e “Caino e Abele”: la trama

Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 19 aprile in prima visione su Rai 1
Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 19 aprile in prima visione su Rai 1. Con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Da un’idea di Alessia Palumbo, scritta da Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante.
Nell’episodio 3 “Cuba Libre”, il bar dove lavora Leda sta per essere venduto all’insaputa della donna, gettandola nella disperazione dopo l’accensione di un mutuo. Grazie all’intervento della notaia Roberta, Leda scopre però che la realtà è ben diversa da quella descritta dai proprietari in partenza per la Provenza. Una verità nascosta trasformerà la crisi in un nuovo inizio.
Nell’episodio 4 “Caino e Abele”, Roberta gestisce un’eredità controversa che svela una verità taciuta per anni da parte di un padre. Il caso travolge lo studio e tocca la notaia sul personale, costringendola a riaprire un capitolo irrisolto del proprio passato. Mentre le sue certezze vacillano sotto il peso di rivelazioni intime, l’amica Leda crede finalmente di aver trovato l’amore.