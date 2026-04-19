Stasera su Rai Scuola “Isole selvagge” per “Le meraviglie dell’oceano”

Stasera in prima serata su Rai Scuola “Le meraviglie dell’Oceano con l’episodio 1 “Isole selvagge” e a seguire “Racconti di Scienza”

L’Oceano Pacifico comprende una gamma estrema di ambienti: dalle profonde fosse oceaniche ai vulcani sottomarini e dalle lagune tropicali alle acque sub-antartiche agitate dalle onde. Ma la cosa più straordinaria del Pacifico è che la vita è riuscita ad affermarsi in tutti questi ambienti. Creature uniche e spesso bizzarre si sono adattate sotto e sopra le onde per sfruttare al meglio ogni situazione. Questa serie in due episodi ne celebra le incredibili capacità di adattamento.

A seguire, “Le sentinelle della grande barriera corallina. I giganti dei mari”. Un appuntamento con la divulgazione scientifica che ci porta a scoprire la multiforme natura della vita, la biodiversità, le leggi che regolano i movimenti terrestri e lo spazio che ci circonda, i segreti del clima nei diversi ecosistemi e l’intervento antropico sulla natura.