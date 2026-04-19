Stasera su Rai 2 in prima visione Tv torna NCIS: la trama degli episodi

Stasera su Rai 2 torna in prima visione Tv la 23/a stagione di NCIS con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll: la trama degli episodi

Domenica 19 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 2 in onda in prima visione Tv la 23/a stagione di NCIS con due nuovi episodi.

Nel primo episodio in onda stasera, alla vigilia del suo rilascio, Thomas Mulligan evade dal carcere dopo 33 anni di detenzione. Condannato per l’omicidio di un sottufficiale negli anni ’90, Mulligan trascina di nuovo l’N.C.I.S. in un caso che tutti credevano sepolto…

Nell’episodio successivo, McGee viene rapito da Kathy, una donna che lo prega di ritrovare il figlio scomparso. In una foto che la madre gli mostra, il ragazzo è accanto ad un uomo che è stato assassinato e sul cui caso la – squadra stava indagando.