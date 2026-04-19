Oggi a “Da Noi…A Ruota Libera” Fabrizio Moro e Bianca Guaccero

Oggi pomeriggio su Rai 1 a “Da Noi…A Ruota Libera” Fabrizio Moro e Bianca Guaccero. E Maurizio Lastrico, Giulia Bevilacqua, Maria Vera Ratti, Alessio Lapice

Sono Fabrizio Moro, uno dei cantautori più amati, anche grazie ai suoi testi intensi e impegnati, ora tra i protagonisti del sabato sera di Rai1 con “Canzonissima”; e Bianca Guaccero, attrice, conduttrice e artista tra le più versatili, giurata nella nuova edizione di “Dalla strada al palco” i primi ospiti di Francesca Fiadini a “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda domenica 19 aprile alle 17.20 su Rai 1.

Ospiti anche Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti al cinema del film “Benvenuti in campagna”; e Maria Vera Ratti e Alessio Lapice interpreti della nuova serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda la domenica sera su Rai1.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.