“Notte prima degli esami” con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi oggi su Rai Movie: la trama

“Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi nei panni di maturandi tra amore e ansie per il futuro su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie domenica 19 aprile 2026 alle 21:10, “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi. Estate 1989. Alla soglia degli esami di maturità, Luca si innamora di Claudia senza sapere che la ragazza è figlia di un suo professore. Intanto il clima da rito di passaggio influenza anche i suoi compagni: Alice, Massi, Simona e Riccardo.

Successo generazionale di Fausto Brizzi, scritto dallo stesso regista insieme a Massimiliano Bruno e Marco Martani, il film ha lanciato i due giovanissimi attori centrali, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, nel firmamento delle nuove star cinematografiche italiane. David di Donatello per il migliore regista esordiente a Fausto Brizzi. Nove ulteriori candidature al David di Donatello e una nomination ai Nastri d’argento per la migliore produzione.

“Notte prima degli esami” (Italia, 2005) di Fausto Brizzi con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis.