Il meteo della prossima settimana: piogge e temporali all’inizio, poi torna il sole per il 25 aprile


La prossima settimana sarà caratterizzata da una fase iniziale instabile, seguita da un netto miglioramento delle condizioni meteo per il 25 aprile

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La primavera parte con il freno tirato, ma è pronta a cambiare passo nel giro di pochi giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it, la prossima settimana sarà caratterizzata da un doppio volto: una fase iniziale instabile, seguita da un netto miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione.

INIZIO SETTIMANA TRA PIOGGE E CLIMA INCERTO

Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà piuttosto movimentato. Correnti più fresche e un fronte temporalesco porteranno condizioni variabili, con un continuo alternarsi di sole e rovesci. Le aree più esposte saranno il Centro-Nord e il versante adriatico.

Nella giornata di lunedì i fenomeni più intensi sono attesi tra il Triveneto e diverse regioni centrali, dove non si escludono temporali anche forti e locali grandinate. Martedì la situazione resterà instabile, con precipitazioni distribuite in modo irregolare tra arco alpino, Adriatico e zone interne come Toscana e Umbria. Si tratterà della classica variabilità primaverile, con cambiamenti rapidi nell’arco della giornata.

DA META’ SETTIMANA TORNA IL SOLE

La svolta è prevista a partire da mercoledì 22 aprile. Gli esperti de ilmeteo.it indicano un deciso rinforzo dell’anticiclone, che riporterà condizioni più stabili e soleggiate su gran parte della Penisola. Con il ritorno dell’alta pressione anche le temperature torneranno a salire gradualmente, regalando pomeriggi più miti e gradevoli. Qualche residua variabilità potrebbe persistere al Sud, in particolare in Puglia, dove continueranno a soffiare venti settentrionali più freschi.

LA TENDENZA PER IL 25 APRILE

Le ultime elaborazioni previsionali migliorano anche lo scenario per La Festa della Liberazione. A differenza delle ipotesi di qualche giorno fa, che indicavano un possibile peggioramento, l’anticiclone dovrebbe riuscire a garantire condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese. In sintesi, dopo un avvio di settimana un po’ “zoppicante”, la primavera sembra pronta a mostrare il suo lato migliore proprio in vista del prossimo weekend.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)