Giovanni Leone, Capo di Stato dal 1971 al 1978, a “I nostri presidenti” su Rai Storia

L’elezione e il settennato di Giovanni Leone, presidente della Repubblica dal 1971 al 1978 a “I nostri Presidenti”, in onda anche domenica 19 aprile alle 21.10
Ottanta anni di Repubblica Italiana. Ottanta anni dal referendum del 2 giugno 1946. In occasione di questo speciale anniversario continua il viaggio Rai Cultura dentro l’istituzione della Presidenza della Repubblica attraverso il nuovo programma con Simona Vanni “I nostri Presidenti”, in onda anche domenica 19 aprile alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.
Sarà un viaggio dentro l’istituzione del Quirinale attraverso due serie – prodotte da Rai Cultura – che, in modi diversi, aprono le porte del Palazzo presidenziale e restituiscono il lato umano dei suoi protagonisti.
In questa puntata: l’elezione e il settennato di Giovanni Leone, presidente della Repubblica dal 1971 al 1978.