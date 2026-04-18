Stasera in prima serata su Rai 3 ultimo appuntamento con “La Confessione” di Peter Gomez. Ospiti Monica Maggioni e Brunori Sas

Sono Monica Maggioni e Dario Brunori, per tutti Brunori Sas, gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, il programma con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda con l’ultima puntata della stagione sabato 18 aprile alle 20.15 su Rai 3.

Monica Maggioni racconterà la sua lunga carriera in Rai, prima da inviata di guerra in Medio Oriente e in America per seguire le presidenziali di Bush e Obama, poi presidente Rai e unica donna finora ad aver diretto il Tg1, oggi alla conduzione di programmi d’informazione di punta come “In Mezz’ora” e “Newsroom” su Rai 3.

Secondo ospite è per tutti Brunori Sas, che parlerà della sua vita in Calabria dove, dopo una parentesi a Siena per l’università, ha scelto di tornare per scrivere le sue canzoni che ormai da 20 anni lo caratterizzano come cantautore.