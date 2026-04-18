Stasera su Rai 2 “The Rookie”, arriva la settima stagione

Da sabato 18 aprile, in prima serata e in prima visione, su Rai 2 arriva la settima stagione di “The Rookie”: la trama dei primi episodi

Su Rai 2, a partire da sabato 18 aprile, alle 21.20, ritorna in prima visione la serie “The Rookie” giunta alla sua settima stagione. Protagonista è sempre l’attore Nathan Fillion che interpreta il ruolo di John Nolan, la ex recluta più anziana della polizia di Los Angeles.

Tra le novità c’è l’arrivo di due matricole: Miles, che da poco si è trasferito dallo stato del Texas e ha già un po’ di esperienza, e Seth, in tutto e per tutto un principiante, che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche dell’agente di polizia ideale, tranne una: la rapidità decisionale. Nel primo episodio, “Mine vaganti”, dopo lo scandalo di corruzione, il dipartimento deve ristabilire la sua credibilità e, mentre Grey è stato promosso tenente, molti poliziotti sono stati licenziati.

Nel frattempo, la squadra è a caccia dei due evasi, Jason (ex marito di Bailey) e Oscar, che preoccupano molto Nolan. L’agente infatti ha installato un sofisticato sistema di allarme in casa e ha fatto in modo che Bailey espatriasse per la sua incolumità. Le due reclute, Seth Ridley e Miles Penn, sono state assegnate rispettivamente a Chen (nominata per l’occasione agente istruttore) e a Tim.

Nel secondo episodio, “L’osservatore”, la polizia è in allerta: un vigilante mascherato imperversa per le strade di Los Angeles facendosi chiamare “l’osservatore” e creando ancora più agitazione tra i cittadini già preoccupati dai fatti di corruzione riguardanti la polizia. Mentre le nuove reclute creano non poche difficoltà ai loro agenti istruttori, Celina deve affrontare la “giornata in borghese” in modo autonomo, senza l’intervento di Nolan.

The Rookie, stagione 7, con Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox, Lisseth Chavez, Jenna Dewan, Deric Augustine, Patrick Keleher.