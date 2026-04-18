“Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1 in Australia Occidentale

Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest in onda sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 su Rai 1 visitiamo l’Outback dell’Australia Occidentale

Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest in onda sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 su Rai 1 visitiamo l’Outback dell’Australia Occidentale: a volte, questa terra generalmente arida e pianeggiante regala spettacoli naturali davvero sorprendenti come Wave Rock che racconta milioni di anni di storia. Per la Rubrica Alberto Racconta ripercorriamo la storia di Coco Chanel, mito della moda che attraverso il dolore è diventata più forte.

Poi a Pompei scopriamo come è stato realizzato uno dei più sorprendenti calchi del corpo di un pompeiano; seguiamo le vicende dei popoli vichinghi che, durante l’VIII e il IX secolo dopo Cristo, razziarono la Gran Bretagna e l’Irlanda.

Per la rubrica Passaggio alla Mostra visitiamo nelle sale di Palazzo Barberini a Roma Bernini e i Barberini. Un programma di Alberto Angela Con la collaborazione di Vito Lamberti ed Emilio Quinto Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Silva Verzari