Oroscopo di oggi, sabato 18 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 18 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Atmosfera sonnolenta. L’entusiasmo oggi non ci sostiene. Poltriamo, se possiamo permettercelo, il mondo continua a girare anche senza di noi. Marte ci dà forza, ma ci tiene tesi come corde di violino. Approfittiamo di oggi per distendere i nervi.
Toro
Giornata di largo respiro con la Luna in Pesci. Va alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti. Disinvolta e gioiosa, una tenera amicizia ci distrae dalle grane familiari senza chiedere nulla in cambio.
Gemelli
Combattuti fra doveri e desideri, inseguiamo qualcuno che ci tiene sulla corda? Per evitare delusioni, tuffiamoci nel lavoro: può restituirci entusiasmo. Messaggi teneri di nascosto dal compagno ufficiale senza conseguenze, tranne qualche rimorso di coscienza.
Cancro
Con la complicità della Luna in Pesci, oggi viaggiamo con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare a sorpresa ci viene riconosciuta. Un intuito formidabile, sogni, progetti e ideali portati avanti con forza anche nuotando controcorrente.
Leone
Martedì dinamico, all’insegna della socievolezza e del riposo. Se abbiamo sempre voglia di partire, divertiamoci a studiare un itinerario stimolante. Superfavoriti gli studenti: primi fra tutti quelli che necessitano di una dose straordinaria di faccia tosta.
Vergine
Venere e Urano lavorano per noi. Una combinazione che fornisce risposte ai nostri dubbi e ci rincuora, sia in ambito professionale sia affettivo. Agli amici la nostra nuova fiamma piace molto. Il loro apprezzamento sincero ci sprona e ci rende più sicuri.
Bilancia
Clima tranquillo che favorisce una gestione ben organizzata, nella quale profondere tutte le energie, con piena soddisfazione nostra e altrui. Una serata in cui abbiamo tempo per tutto. Per i figli, per l’amore, per una videochiamata con gli amici.
Scorpione
In famiglia siamo determinati e aperti alla cooperazione. Desideri, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andiamo avanti per la nostra strada. Se l’amato è sospettoso, non è per sfiducia, ma perché ogni tanto ha bisogno di avere delle rassicurazioni.
Sagittario
Nella coppia c’è maretta? Ci accapigliamo per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferriamo insieme il timone e navighiamo. Il sentimento è forte, autentico. Talmente profondo che pure ammetterlo a noi stessi ci spaventa da morire.
Capricorno
Il cuore è sottosopra per una nuova conoscenza? L’entusiasmo e il cuore ci suggeriscono di fare qualche pazzia? Azzardiamo un approccio diretto. Risposte positive a una domanda che ci ha tenuto con il fiato sospeso e buone notizie sul fronte degli studi.
Acquario
Impegniamoci per non incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso. Assicuriamoci una buona riuscita. È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita lavorativa.
Pesci
La Luna, Giove e Venere accendono la nostra fantasia, già fervida di suo. Sognare a occhi aperti si può. Secondo le stelle, il risveglio non ci deluderà. Una sensibilità estrema che molti non possono capire, ma per noi è naturale vivere le emozioni con intensità.