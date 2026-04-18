Oggi su Rai 2 “Quasar” tra tecnologia e biorobotica

Si apre con Valerio Rossi Albertini che torna a occuparsi di tecnologia alimentare la nuova puntata di “Quasar”, il programma in onda oggi su Rai 2

Si apre con Valerio Rossi Albertini che torna a occuparsi di tecnologia alimentare la nuova puntata di “Quasar”, il programma condotto da Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella, in onda sabato 18 aprile alle 9 su Rai 2. Al centro del confronto gli additivi: cosa sono, come vengono valutati e perché la parola stessa genera spesso più allarme del necessario. Con la Professoressa Daniela Martini si parla del ruolo dell’etichetta, mentre il Professor Corrado Lodovico Galli entra nel merito della sicurezza: come si valuta un additivo, come viene monitorato nel tempo e la distinzione tra rischio e pericolo.

Fabio Gallo e il Professor Ferdinando Boero affrontano il tema dei modelli predittivi applicati all’oceano, per capire se sia possibile prevedere lo stato di salute del mare, quali strumenti matematici possano venire in soccorso e quali i loro limiti.

Marita Langella incontra Silvestro Micera, Professore di Bioelettronica e Neuroingegneria, per esplorare le nuove frontiere della biorobotica: come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le protesi, la riabilitazione motoria e l’interazione uomo-macchina.

Valerio Rossi Albertini si sposta poi in Abruzzo, sul massiccio del Gran Sasso, per raccontare il ciclo idrico del territorio insieme ad Alessia Cognitti e a Pierangelo Stirpe. Un viaggio che parte dalle sorgenti storiche e dalle falde intercettate durante la costruzione delle gallerie autostradali, fino ad arrivare ai laboratori di analisi chimica.

Si torna alla biomeccanica, con Valerio Rossi Albertini che analizza in chiave scientifica il lancio del disco con Daisy Osakue, atleta olimpica e detentrice del record italiano di lancio del disco.

Marita Langella chiude il suo doppio appuntamento col Professor Giuseppe Calabrò, per fare il punto sul futuro del nucleare: dalla differenza tra fissione e fusione alle innovazioni che rendono oggi questa tecnologia più sicura.

Il “Glossario Scientifico” di Valerio Rossi Albertini conclude la puntata: protagonista sarà l’espressione “buco nero”.