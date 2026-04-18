Oggi su Rai 1 “Bar Centrale” da Taurianova, nella piana di Gioia Tauro

Torna “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 18 aprile alle 14.00 su Rai 1. Si partirà da un bar di provincia, ogni settimana diverso

Torna “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 18 aprile alle 14.00 su Rai 1. Si partirà da un bar di provincia, ogni settimana diverso. A raccogliere voci e umori del Paese è Lorenzo Branchetti, inviato speciale in collegamento dal territorio, in diretta, questa settimana, dal bar di Taurianova, nella piana di Gioia Tauro, località nota per l’infiorata e per le sue eccellenze dolciarie. In studio, in una scenografia che riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa Isoardi guiderà il pubblico in uno spazio familiare di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

“Bar Centrale” è un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me. Il programma racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, spazio semplice ma centrale nella vita quotidiana, dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione si trasforma in racconto collettivo.