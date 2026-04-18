Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta a 57 anni Nadia Farès, l’attrice de “I fiumi di porpora”

È morta a 57 anni Nadia Farès, l’attrice de “I fiumi di porpora”. La donna era in coma da una settimana a causa di un incidente in piscina: sarebbe stata trovata priva di sensi in acqua

È morta all’età di 57 anni l’attrice francese di origini marocchine Nadia Farès. La donna era in coma da una settimana a causa di un incidente in una piscina a Parigi. Stando alle ricostruzioni della vicenda, sarebbe stata trovata priva di sensi in acqua e trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpetrière dove è stata ricoverata in terapia intensiva. A rendere noto il decesso sono state le figlie Shana e Cylia Chasman. In una nota condivisa con l’Afp hanno fatto sapere: “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso”.

Farès era nata a Marrakech il 20 dicembre 1968 da padre marocchino e madre armena. La famiglia si era trasferita poi a Nizza dove l’attrice è rimasta fino ai suoi 18, per poi spostarsi a Parigi e inseguire il sogno del cinema. Tra i suoi film più noti l’adattamento del successo letterario di Jean-Cristophe Grangé, “I fiumi di porpora” – pellicola diretta da Mathieu Kassovitz nel 2001 – e “Nido di vespe” di Florent-Emilio Siri.

IL POST SU INSTAGRAM DELLA SECONDOGENITA CYLIA

In un post su Instagram, la secondogenita Cylia ha dedicato un lungo post alla madre: “Mamma. Questo è un cuore spezzato che non supererò mai. Ogni giorno mi sveglio e prego che sia un incubo e che tu sia ancora tra noi. So che hai lottato al massimo per le tue figlie. Grazie. Grazie. Grazie per aver lottato, grazie per avermi dato la vita, grazie per ogni ricordo, grazie per le risate, per i pianti. Sabato eravamo al telefono e mi hai detto che non avevi paura della morte, e la mia risposta è stata che avevo paura della tua morte, e il giorno dopo l’universo ha deciso che era ora per te. Per quanto mi addolori mi dà un po’ di conforto sapere che non avevi paura”.

“So che hai fatto del tuo meglio per restare– ha proseguito la ragazza- mi sono seduta sul bordo del tuo letto e ti ho pregato e implorato di restare e l’universo ti ha preso lo stesso. Mi addolora dirti addio ma mamma ti renderò così orgogliosa”. Nel suo messaggio, Cylia ha aggiunto: “Non sei stata solo una mamma fantastica, ma anche la mia migliore amica. Ti amo ti amo ti amo ti amo ti prego veglia su di me. Mi hai mostrato quanto velocemente la vita possa cambiare letteralmente in una notte. Lo porterò con me ogni giorno e farò in modo che ogni giorno conti per te. Ti amo ti amo ti amo. Riposa in pace mamma. Sii il mio angelo per sempre. Ne ho bisogno”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)