Linea Verde – L’Italia è straordinaria oggi su Rai 1 fa tappa a Prato

Stamani su Rai 1 torna il programma Linea Verde – L’Italia è straordinaria: Federico Quaranta e Daria Luppino sono a Prato

Un viaggio in quattro territori simbolo del Centro Italia, raccontati con una chiave contemporanea: ciò che rende “straordinario” il nostro paese non è solo la bellezza, ma la capacità di far funzionare la vita quotidiana nei luoghi.

La promessa è semplice: portarvi dentro l’Italia reale, quella fatta di paesaggi, lavoro e comunità, raccontata con calore e credibilità. Far vedere non solo cosa è bello, ma chi lo tiene vivo ogni giorno: artigiani, agricoltori, imprese, tradizioni che diventano futuro, facendolo senza filtri da catalogo, con uno sguardo concreto che mette insieme identità e innovazione. La tappa di oggi è Prato.

Conducono Federico Quaranta e Daria Luppino. Un programma di Gian Marco Mori. Scritto con Massimo Divenuto. Prodotto da Siri Video. Produttore Esecutivo Chiara Delle Chiaie. Delegato Rai Milvia Licari. Regia di Gian Marco Mori.