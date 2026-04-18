Linea Verde Italia stamani su Rai 1 oggi è in Puglia

La puntata di Linea Verde Italia oggi su Rai 1 realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, fa tappa in Puglia
La puntata di Linea Verde Italia in onda stamani su Rai 1 realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiane della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea, fa tappa in Puglia.
Andiamo a Brindisi per scoprire – il suo territorio. Il viaggio parte dal mare a bordo di un battello fotovoltaico, da lì raggiungiamo il Castello Alfonsino di Brindisi per raccontare una città sospesa tra storia e futuro. Ripercorriamo la sfida di Brindisi come finalista a Capitale Italiana della Cultura 2027, con il progetto ‘Navigare il Futuro’ che intreccia memoria e innovazione. Il viaggio fa tappa anche ad Alberobello, finalista a Capitale Italiana della Cultura 2027.
Conducono Monica Caradonna e Tinto. Un programma di Alessandra Curia, Domenico Nucera, Silvia Liberato, Valeria Marrano, Andrea Pasquini, Maria Laura Veneziano, Sabrina Zappetta, Vincenzo Arnone, Maria Agostinelli, Angela Costantino, Domizia Mattei. Produttore esecutivo Daniela Rainaldi Regia di Michele Penelope