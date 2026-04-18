Linea Verde Illumina – Sport e Salute oggi su Rai 1 è in Emilia-Romagna

Linea Verde Illumina – Sport e Salute oggi su Rai 1 in Emilia-Romagna, tra Ferrara, Imola e Sorbolo Mezzani, nel cuore della Food Valley, in compagnia di straordinari atleti plurimedagliati

In collaborazione con Sport e Salute, torna Linea Verde Illumina – Sport e Salute oggi su Rai 1, il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita. Un viaggio attraverso tante regioni italiane, con i leggendari personaggi dello sport italiano. Nella puntata di sabato 18 aprile 2026 alle 11:25 andiamo in Emilia-Romagna, tra Ferrara, Imola e Sorbolo Mezzani, nel cuore della Food Valley, in compagnia di straordinari atleti plurimedagliati. Elisa Silvestrin prosegue il suo viaggio in Calabria con il campione del rugby Andrea Lo Cicero. – Conduce Francesco Gasparri Con la partecipazione di Elisa Silvestrin