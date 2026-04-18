Le sorprese della vita, a “Ciao maschio” oggi su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 le sorprese della vita, a “Ciao maschio”. Ospiti: Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli, Claudio Lauretta

La realtà spesso mette di fronte a sorprese, sentimentali, lavorative, familiari. Come direbbe il verso di una canzone: “la vita è quello che ti accade quando sei occupato a fare altri piani”. E i maschi, come reagiscono? Sabato 18 aprile, alle 17.10 su Rai 1, cercherà di rispondere a questo quesito “Ciao Maschio”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, che metterà a confronto le opinioni di Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli e Claudio Lauretta, imitatore, caratterista, tra i protagonisti dell’ultima stagione di “Stasera tutto è possibile”, programma campione di ascolti su Rai 2, condotto da Stefano De Martino.

Come sempre non mancherà “il rap dedicato” di Edoardo Tavassi e le canzoni rigorosamente eseguite live delle Swingeresse. In chiusura di trasmissione, sul palco di “Ciao Maschio”, il battesimo televisivo di un giovanissimo pianista, Francesco Ventrone in arte Piano Boy, di appena 12 anni, che proporrà un incredibile e personalissimo mash up di “Libertango”, “Hit the road Jack”, “Take five” e “Tu vuò fà l’americano”.