La commedia “Il Principe di Roma” stasera su Rai Storia: la trama

Stasera su Rai Storia “Il Principe di Roma” con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi, Giuseppe Battiston, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti: la trama

“Il principe di Roma”, in onda sabato 18 aprile 2026 alle 21.30 su Rai Storia. Il film, diretto da Edoardo Falcone, è interpretato da Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi e Denise Tantucci. Roma, 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo facoltoso di umili origini. Divenuto un ricco possidente, è intenzionato a ottenere il titolo nobiliare di principe, pianificando le nozze con la figlia del principe Accoramboni. Avaro, spregiudicato e apparentemente insensibile, quando si trova sul punto di pagare la dote per il matrimonio, viene assalito in sogno da tre visioni: Beatrice Cenci, Giordano Bruno e papa Alessandro VI.

Fantasmi o proiezioni della propria coscienza, che spingono Bartolomeo a fare i conti con la sua esistenza… “Il principe di Roma” è una commedia leggera con uno sfondo storico, sorretta da un cast solido che vede Marco Giallini nel ruolo del protagonista, affiancato da Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi e Denise Tantucci. Molti i richiami alla tradizione cinematografica di famosi film come “Nell’anno del Signore”, “Il marchese del Grillo” e “Rugantino”, per una commedia brillante, godibile e convincente.