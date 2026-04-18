Disponibile anche in lingua originale, “Il capo perfetto” su Rai 3: la trama


Disponibile anche in lingua originale, il film Il capo perfetto (El buen patrón), scritto e diretto da Fernando León de Aranoa, su Rai 3: la trama

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Julio Blanco, carismatico proprietario di un’azienda produttrice di bilance industriali nella provincia spagnola, attende l’imminente visita di una commissione che deciderà il destino dei finanziamenti pubblici e il conferimento di un premio per l’eccellenza aziendale. Tutto dovrà essere perfetto e tutto sembra cospirare contro di lui. Lottando contro il tempo, Blanco cerca di risolvere i problemi dei suoi dipendenti onde risolvere quelli dell’azienda, superando ogni limite e dando vita a una serie di eventi inaspettati ed esplosivi, dalle conseguenze imprevedibili.

E’ la trama del film “Il capo perfetto” in onda sabato 18 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 3.