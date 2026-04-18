Caro carburanti e Crans Montana nel weekend di “Mi Manda RaiTre”

Doppio appuntamento, sabato e domenica su Rai 3 con Mi Manda RaiTre condotto da Federico Ruffo. Sabato 18 aprile, dalle 8.00 si parlerà di benzina, gas e diesel

Doppio appuntamento, sabato e domenica su Rai 3 con Mi Manda RaiTre condotto da Federico Ruffo. Sabato 18 aprile, alle 8.00 si parlerà di benzina, gas e diesel, carburante per gli aerei, ma anche altri beni di consumo che stanno subendo e continueranno a subire aumenti a causa del conflitto in Iran: cosa devono aspettarsi i consumatori?

Un noto marchio è stato multato dall’Antitrust per un milione di euro per pratiche scorrette nella politica degli sconti di divani e poltrone; l’inchiesta di Mi Manda RaiTre indaga le modalità di lavorazione e la qualità dei materiali.

Per la frana di Niscemi ci sono 13 indagati per disastro, fra cui 4 presidenti di regione che si sono succeduti dal 2010 al 2026: un’inchiesta che si sviluppa a partire dalla prima grave frana del 1997 fino a quella del gennaio scorso, alla ricerca delle mancanze e delle responsabilità.

Prosegue il viaggio da nord a sud degli inviati di Mi Manda RaiTre alla ricerca di prodotti gastronomici e certificati: dalla pasta al lardo cosa rende questi alimenti pronti per il marchio DOP e IGP?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Michele Marsiglia, presidente Federpetroli; Janina Benedetta Landau, giornalista Class CNBC; Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia; Luigi Gabriele, Consumerismo; Alessandro Sessa, direttore Altroconsumo; Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice “Indovina chi viene a cena”; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Nello Trocchia, Domani; Fabio Dragoni, Libero; Tuccio D’Urso, ingegnere; Carlo Cambi, La Verità; Daniele Paci, agronomo.

Nella puntata di domenica 19 alle 8.05, nuovi indagati per la strage di Crans Montana: a distanza alcuni mesi, a che punto è l’inchiesta per il rogo di Capodanno nel quale hanno perso la vita 41 persone?

Storie di spreco di denaro pubblico: dalla Liquichimica di Montebello Jonico, protagonista di una delle casse integrazioni più lunghe della storia italiana, fino agli sprechi legati alla famosa struttura dell’isola della Maddalena. Non si tratta di casi isolati, l’Italia è piena di progetti iniziati e mai finiti, nonostante i finanziamenti.

Turisti presi d’assalto da ogni tipo di raggiro, dal gioco delle tre campanelle alle finte guide turistiche che promettono di far saltare la fila, fino ai prodotti venduti come artigianali, ma in realtà realizzati con materiale di bassa qualità: girare per città d’arte e musei può diventare una vera giungla.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alfonso Sabella, magistrato; Reto Ceschi, responsabile informazione RSI; Umberto Marcucci, testimonianza (padre di Manfredi, rimasto ferito a Crans Montana); Francesco Rutelli; Flavio Tosi, europarlamentare Forza Italia; Gian Antonio Stella, Corriere della Sera; Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni.