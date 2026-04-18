Carburanti, ancora ribassi per benzina e diesel

Scende il prezzo di benzina e diesel alla pompa. Il Mimit: “Nono giorno di ribassi”. In atto una progressiva e costante discesa dopo settimane di rincari

Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa dopo settimane di rincari che hanno messo a dura prova i portafogli degli automobilisti italiani.

I dati di oggi dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il nono giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità “self service” è pari a 1,763 €/l per la benzina e 2,112 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 €/l per la benzina e 2,146 €/l per il gasolio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)